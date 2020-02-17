Из Самары появится прямой рейс в Черногорию
17 февраля 2020 11:54
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С 30 мая 2020 года в самарском аэропорту Курумоч появится новый рейс. Из столицы региона будут летать самолеты в черногорский город Тиват. Организацией маршрута займется авиакомпания «Уральские авиалинии».
– Вылет из Самары будет в 7:20 по местному времени. В обратном направлении – в 10:45. Продолжительность полета составит 4 часа 25 минут, – сообщили в пресс-службе Курумоча.
Полеты будет выполнять самолет Airbus 320. Ранее стало известно, что с 1 июня из Самары появятся прямые рейсы в Симферополь. Для них обещают ввести специальные льготные условия, пишет "КП в Самаре".
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