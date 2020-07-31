Госавтоинспекция начала выдавать водительские права нового образца

Госавтоинспекция начала выдавать российским автомобилистам водительские права нового образца.
Об этом порталу Autonews.ru
сообщили водители, которые в июле обратились в подразделения ГИБДД для замены документа.
В верхней части лицевой стороны появились надписи на трех языках – русском, английском и французском, выполненные сиреневым цветом. Они размещены в три строки.
Как ранее заявляли в МВД, благодаря изменениям – форму водительского удостоверения приведут в соответствие российскому законодательству и нормам международного права, включая положения Конвенции о дорожном движении, принятой в 1968 году в Вене.
Согласно правилам конвенции, жители ратифицировавших ее государств могут путешествовать по этим странам с правами национального образца. В число этих стран входит и Россия.
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