ГИБДД начинает проверки автобусов по всей Самарской области
6 августа 2019 10:41
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На фоне снижения основных показателей аварийности, ситуация с дорожно-транспортными происшествиями по вине водителей автобусов, осуществляющих как заказные, так и регулярные перевозки, остается сложной. Как правило, для ДТП с участием автобусов характерны особо тяжкие последствия.
В причинах подобных ДТП, в большинстве случаев лежит человеческий фактор, как со стороны водителей (несоблюдение скоростного режима, режима труда и отдыха), так и со стороны должностных лиц перевозчиков (невыполнение обязанностей по контролю за техническим состоянием автобусов и предрейсовому медицинскому осмотру).
В августе прогнозируется пиковый период интенсивного движения автобусов в межрегиональном сообщении. В связи с этим, крайне необходимо не ослаблять работу по контролю за осуществлением пассажирских перевозок автобусами, особенно на основных автомагистралях области.
В этой связи, в период с 6 по 8 августа на территории Самарской области, сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабные профилактические мероприятия по контролю за перевозками пассажиров автобусами.
К проведению целевых мероприятий будут привлечены сотрудники управления по вопросам миграции, участковые уполномоченные и ответственные лица от УГАДН (управления государственного автодорожного надзора).
При проведении мероприятий будет проведена сплошная проверка автобусов и контроль за их техническим состоянием, проверка необходимой путевой документации и законности осуществления перевозочной деятельности, проверка соблюдения режима труда и отдыха водителями автобусов.
При выявлении нарушений, кроме составления соответствующих административных материалов, будут приниматься исчерпывающие меры к не допущению дальнейшего движения автобуса без установленного законодательством времени отдыха водителя.
Выявленные факты нарушений будут направлены в УГАДН по Самарской области и Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
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