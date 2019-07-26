Движение троллейбусов №6 по Шоссейной в Самаре возобновят 1 сентября
26 июля 2019 10:39
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Уже через несколько дней автомобилистам Куйбышевского района Самары станет проще добраться до дома. Для движения транспорта откроют первый съезд, который построили параллельно улице Шоссейной. Об этом сообщил главный инженер проекта СК «Мосты и тоннели» Евгений Румянцев.
Движение на Шоссейной перекрыли из-за строительства Фрунзенского моста. Троллейбусный маршрут № 6 сократили. Посмотрите, как строят подъезды к мосту, с высоты птичьего полёта.
— Работы ведем активно, чтобы успеть в срок. Помимо укладки дороги, наши сотрудники занимаются установкой свай для шумозащитных экранов и устройством фундаментов под опоры освещения. Они у нас будут совмещены с троллейбусными сетями. Открыть движение троллейбусов по участку планируем 1 сентября, — рассказал Евгений Румянцев.
Но схема движения будет временной. Постоянная начнет действовать с запуском автомобилей по Фрунзенскому мосту. Это состоится в сентябре-октябре 2019 года.
В перспективе движение троллейбусов хотят пустить и по Фрунзенскому мосту. Прокладывать линию начнут уже в этом году, пишет 63.ру.
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