Движение по новой трамвайной ветке к «Самара Арене» откроют уже в этом году

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Городские власти пояснили, как будет организовано движение общественного транспорта во время строительства новой трамвайной ветки к стадиону «Самара Арена». Актуальную информацию рассказали представители профильного ведомства.— Большая часть работ не требует перекрытия движения. Кратковременные перекрытия возможны только на этапе врезок в существующие пути, — пояснили в департаменте транспорта.Многомиллионный контракт с трамвайно-троллейбусным управлением заключили представители «ВТС-Метро». Стороны подписали контракт в начале этой недели. Строительство нового поворота к стадиону должно стартовать уже в самое ближайшее время. По предварительным планам, работы на объекте закончат уже в этом году.Идею прокладки нового поворота к «Самара Арене» озвучил замруководителя департамента транспорта Юрий Тапилин во время запуска трамвайного маршрута № 17. Кроме этого, городские власти не исключают продления существующей ветки до Мехзавода. Но, по словам представителей мэрии, на этот проект пока нет денег в городском бюджете, а его реализация будет слишком долгой, пишет ПроГородСамара.