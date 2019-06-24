Депутаты Самарской губдумы поддержали введение штрафа за неуплату пользования платными парковками
24 июня 2019 13:46
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В Самарской губернской думе сразу в двух чтениях приняли поправки в областной закон о правонарушениях, касающиеся взимании платы за пользование платной парковкой.
Как сообщалось ранее, чиновники Самары предложили ввести механизм штрафов за неуплату пользования платной стоянкой, который будут взимать специально созданные административные комиссии. Вопрос рассмотрели на профильном комитете СГД.
Как рассказал глава дептранса Самары Сергей Маркин, под платные парковки в центре Самары будет отдано 5 тысяч мест. А тем, кто живет в центре города, будет предложено купить годовой абонемент за право парковаться рядом со своим домом. Маркин заявил, что стоимость такого абонемента составит примерно 2500 рублей в год.
Несмотря на то, что многих депутатов удивило, что законопроект о штрафах за неуплату платной парковки принимается еще до утверждения схемы их размещения, и часть из них предлагала его не поддерживать, сторонников у законопроекта оказалось больше, и он был принят сразу в двух чтениях. За поправки проголосовали 29 из 38 депутатов, присутствующих в зале, пишет СитиТраффик.
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