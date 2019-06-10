C 5 июля ограничат движение большегрузов на участке М-5 «Урал» от Сызрани до Зелёновки в Самарской области

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С 5 июля 2019 года транспорту с общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами по ширине более 3,4 метров запретят проезжать участок автомобильной дороги М-5 «Урал» в Самарской области от Сызрани до Зеленовки (с 890 по 981 км) – в период с 10:00 до 22:00 по местному времени еженедельно по пятницам и воскресеньям.Данная мера вводится в связи с повышенной интенсивностью транспортных средств и увеличившейся загрузкой автомобильной дороги М-5 «Урал», особенно в дачный сезон, на участке строительства транспортной развязки на 974-м км в г. Тольятти. Ограничение будет действовать до 15 октября 2019 года.Для бесперебойного движения транзитного транспорта разработана схема объезда по автомобильным дорогам: М-7 «Волга», А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 «Урал», Р-226 Самара-Волгоград, Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград.ФКУ «Поволжуправтодор» призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и настоятельно рекомендует во избежание осложнения движения на участке производства дорожных работ выбирать альтернативные маршруты следования с учетом вводимых ограничений.Фото pixabay.com