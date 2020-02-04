Билеты в двухэтажные вагоны по специальным ценам самарцы могут приобрести до 31 марта

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Пассажиры двухэтажных поездов формирования Куйбышевского филиала АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД) до 31 марта могут купить билеты по специальным ценам в рамках акции "Двухэтажные поезда по привлекательной цене". Скидка будет доступна тем пассажирам, которые оформят поездку по "невозвратному" тарифу.Для этого им предоставляется выбор: пассажиры могут купить билет по обычной цене и, при необходимости, отказаться от поездки, либо оформить проездной документ как "невозвратный".Специальные цены на поездки в купе доступны в следующих двухэтажных поездах:49/50 Москва – Самара, от 1499 руб.51/52 "Сура" Пенза – Москва, от 1199 руб.25/26 Москва – Ижевск, от 1499 руб.Количество мест по специальным ценам ограничено. Опция не распространяется на места в специализированных купе для маломобильных пассажиров.Приобрести билет на поезда дальнего следования по невозвратному тарифу можно на сайте и в мобильном приложении ОАО "РЖД", в кассах железнодорожных вокзалов, терминалах самообслуживания, а также оформить билет через оператора по круглосуточному телефону 8-800-550-15-20.Напомним, невозвратный тариф не предусматривает возврата средств при отказе от поездки. Исключение составляют ситуации, связанные с несчастными случаями, отменами поездов и рядом других обстоятельств, ознакомиться с которыми можно на сайте ОАО "РЖД". Для возврата средств пассажирам следует обратиться в кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств.