Автопроизводители на треть уменьшили продаваемый в России модельный ряд
20 июля 2019 12:53
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По данным агентства «Автостат», в 2019 году на российском рынке официально продается всего 275 моделей новых легковых автомобилей 48 марок. Это на 31,4% меньше, чем продавалось в России в 2014 году (401 модель).
Получается, что за 5 лет автопроизводители сократили модельные ряды для российского авторынка почти на треть. По данным аналитиков, 2019 год — самый скудный за последние 10 лет. Самым «тучным» в этом плане был 2008 год, когда авторынок вмещал 350 моделей, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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