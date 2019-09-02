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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Активисты ОНФ в Самаре проведут рейд по штрафстоянкам и проверят их санитарное состояние

2 сентября 2019 12:17
167
Активисты ОНФ в Самаре проведут рейд по штрафстоянкам и проверят их санитарное состояние
В городском округе действуют 5 штрафстоянок для эвакуированных автомобилей.

3 сентября пройдет осмотр штрафстоянок города Самары, активисты ОНФ проведут рейд по всем 5 объектам. Первая точка Волжский проспект, 15. Вторая
– стадион «Динамо», третья – Мечникова, 52.

В адрес регионального штаба ОНФ в Самарской области поступают обращения от граждан, говорящие о том, что на штрафстоянках Самары отсутствуют
условия для ожидания автовладельцев.
В городском округе Самара действуют 5 штрафстоянок для эвакуированных автомобилей. И не все из них имеют условия, соответствующие требованиям
законодательства.

В Москве уже был зафиксирован прецедент, когда житель пожаловался властям на отсутствие биотуалета и зала ожидания на штрафстоянке, после
чего мэрия Москвы приняла решение об оснащении штрафстоянок минимальными условиями для граждан. Кроме того, в конкретном регионе разрабатываются
правила, регламентирующие функционирование штрафстоянок, которые закрепляются в форме регионального закона.
Активисты ОНФ предлагают приостановить работу штрафстоянок, не соответствующих требованиям законодательства и санитарным нормам.


Фото: pixabay.com
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