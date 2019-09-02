Активисты ОНФ в Самаре проведут рейд по штрафстоянкам и проверят их санитарное состояние

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3 сентября пройдет осмотр штрафстоянок города Самары, активисты ОНФ проведут рейд по всем 5 объектам. Первая точка Волжский проспект, 15. Вторая– стадион «Динамо», третья – Мечникова, 52.В адрес регионального штаба ОНФ в Самарской области поступают обращения от граждан, говорящие о том, что на штрафстоянках Самары отсутствуютусловия для ожидания автовладельцев.В городском округе Самара действуют 5 штрафстоянок для эвакуированных автомобилей. И не все из них имеют условия, соответствующие требованиямзаконодательства.В Москве уже был зафиксирован прецедент, когда житель пожаловался властям на отсутствие биотуалета и зала ожидания на штрафстоянке, послечего мэрия Москвы приняла решение об оснащении штрафстоянок минимальными условиями для граждан. Кроме того, в конкретном регионе разрабатываютсяправила, регламентирующие функционирование штрафстоянок, которые закрепляются в форме регионального закона.Активисты ОНФ предлагают приостановить работу штрафстоянок, не соответствующих требованиям законодательства и санитарным нормам.Фото: pixabay.com