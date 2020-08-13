16 августа в Самаре будет изменено движение речного транспорта от пристаней «Ульяновский спуск» и «Осипенко»

16 августа в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту в Самаре и закрытием пешеходного и автомобильного движения по улицам Северо-Восточная магистраль, Лесная и Волжскому проспекту будет изменено движение речного транспорта от пристаней «Ульяновский спуск» и «Осипенко», а именно
:
– от Ульяновского спуска перевозки 16.08.2020 до момента окончания соревнований осуществляться не будут;
– от речного вокзала будет усилена работа судов по направлению к о. Проран и с. Рождествено;
– посадка и высадка пассажиров по направлению к «Гавриловой Поляне» будет осуществляться от речного вокзала и пристани «Поляна им. Фрунзе», без захода на остановочный пункт Осипенко.
Актуальная информация об изменениях в расписании движения речного транспорта размещена на сайте ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» (http://srpp63.ru
, @SRPP_63) и в социальных сетях перевозчиков, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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