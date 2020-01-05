Закон об обязательной фотофиксации ТО автомобилей вступит в силу с июня
5 января 2020 10:12
131
Оно опубликовано на официальном портале правовой информации. Диагностические карты также теперь будут оформляться в электронном виде с электронной подписью технического эксперта.
В сопроводительных документах к закону говорится, что такая мера должна помочь в борьбе с практикой массового оформления диагностических карт без реального техосмотра. Контролировать связанные с диагностикой процессы будет МВД, сообщает Радио Маяк.
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