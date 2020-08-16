За обращение к организациям без аккредитации для ТО автомобилей водители будут привлекаться к уголовной ответственности

Статья – "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
Об этом сообщили в пресс-центре МВД.
Там пояснили, что, если при проведении технического осмотра автомобилист заподозрил совершение каких-либо противоправных действий, ему следует обратиться в территориальный орган внутренних дел с заявлением. Уголовная ответственность за такое нарушение введена с 27 июля.
Организациям, нарушающим закон, предстоит выплатить штраф до 300 тысяч рублей, а сознательно обратившемуся в подобную фирму грозит штраф в размере зарплаты или иного дохода за период до 2 лет. По решению суда штраф могут заменить на обязательные работы сроком до 480 часов или применить арест до 6 месяцев, сообщает Радио Маяк.
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