Временно ограничено движение транспорта по Волжскому проспекту в Самаре

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Самара в связи с проведением конкурса профессионального мастерства с 16:00 до 22:00 1 июля 2019 года будет ограничено движение транспорта по Волжскому проспекту от улицы Вилоновская до улицы Маяковского.Также на вышеуказанном участке Волжского проспекта с 10:00 до 22:00 1 июля 2019 года запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.Данные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.Кроме того, с 16:00 до 22:00 1 июля 2019 года работа общественного транспорта – автобусных маршрутов №№ 11, 61, 247, 261 - будет организована по временной схеме.Подробнее с временными схемами ограничения движения транспорта и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.Горожан просят заранее планировать маршрут следования, сообщает гордминистрация.