В среду в Самару вернутся троллейбусы №6 и №16
2 июля 2019 12:29
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В среду, 3 июля, в Самаре возобновят движение троллейбусов № 6 и № 16. Об этом сообщили представители самарского филиала компании «Т плюс».
— Специалисты предприятия планируют открыть движение этих маршрутов по улице Некрасовской на участке от Фрунзе до Молодогвардейской. Движение автомобилей тоже будет доступно, несмотря на сужение дорожного полотна, — пояснили теплоэнергетики.
В настоящее время инженеры меняют теплосети в этом районе в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Кроме того, теплоэнергетики приводят в порядок коммуникации в газонной части на Чапаевской — от Некрасовской в сторону Ленинградской. Полностью работы на объекте планируют закончить до 15 июля. После этого транспорт по улице пустят в привычном режиме, пишет ПроГородСамара.
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