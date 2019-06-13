В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет проведена реконструкция автодорог Самарской области
13 июня 2019 10:18
113
С 2019 по 2024 годы в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет проведена реконструкция трех участков автомобильных дорог регионального значения. Объекты включены в перечень автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки.
«Участие в национальном проекте позволит реализовать давно намеченные планы по реконструкции важных для Самарской области и Самары объектов с привлечением средств федерального бюджета», - отмечает министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
Так, в перечень включена реконструкция автомобильной дороги Тольятти-Ягодное. Вопрос о выделении софинансирования реконструкции дороги активно обсуждался Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на уровне Правительства РФ.
Работы на объекте начнутся в 2019 году, а срок завершения реконструкции - 2021 год.
Проектом реконструкции Тольятти-Ягодное предусмотрено расширение проезжей части до 4-х полос движения и строительство двух транспортных развязок на въездах на территорию Особой экономической зоны в Тольятти и путепровода для проезда сельскохозяйственной техники. Протяженность участка реконструкции составляет — 7,66 км, а общая стоимость — 2,6 млрд рублей.
Автомобильная дорога Тольятти-Ягодное обеспечит транспортную связь Особой экономической зоны Тольятти и ПАО «АвтоВАЗ» с перспективным мостовым переходом через реку Волгу с обходом города Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал».
В 2021-2023 годах в целях достижения задачи по снижению доли дорог, работающих в режиме перегрузки, предусмотрена реконструкция участка улицы Ново-Садовой в Самаре. В частности, планируется строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда. В настоящее время завершается разработка проектной документации для реконструкции указанного объекта.
В 2022-2024 годах запланирована реконструкция участков региональной трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград от поселка Журавли до автомобильной дороги «Самара-Волгоград» - Чапаевск 1 (подъезд к Чапаевску). Автомобильная дорога обеспечивает выезд транзитного транспорта в сторону южных регионов России, а также выполняет функцию маятниковой миграции жителей Чапаевска и Новокуйбышевска в Самару и обратно.
В рамках реконструкции трасса будет расширена до четырех полос движения, также предусмотрено строительство транспортной развязки на пересечении с трассой Самара-Волгоград-Красноармейское – Пестравка, путепровода через железную дорогу, устройство остановочных карманов, переходно-скоростных полос, строительство тротуаров и улично-дорожного освещения в населенном пункте Нагорный. Стоимость работ по реконструкции трассы составит более 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 июня 2019 13:38
Власти региона опубликовали приказ об установлении новых расценок. Экономика региона
243
11 июня 2019 14:01
Наша область активно включилась в реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Экономика региона
336
11 июня 2019 12:28
Об этом свидетельствуют данные системы космического мониторинга. Экономика региона
179
Финансы и Банки
13 июня 2019 13:08
Минимальная сумма вклада 50 тысяч рублей. Финансы и Банки
31
11 июня 2019 13:37
Лучшие музейные художники Петербурга и Самары представят интерактивные экспонаты о целевом капитале. Финансы и Банки
248
11 июня 2019 12:34
Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного или ФИО получателя. Финансы и Банки
233
Строительство
13 июня 2019 13:00
Меж тем официально стадион так и не сдан в эксплуатацию. Строительство
32
10 июня 2019 11:40
Работы проводятся до 22.00. Строительство
289
10 июня 2019 11:32
Для проведения работ задействовали спецтехнику. Строительство
361
Материалы и технологии
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
620
16 мая 2019 19:03Почему вам стоит обратиться в компанию Металл Профиль?
Металл является наиболее используемым материалом в строительстве. Происходит это благодаря тому, что металл обладает множеством положительными свойствами,... Материалы и технологии
132
10 апреля 2019 19:30Трубопровод для нефти и нефтепродуктов
Представляя слово «трубопровод», у большинства людей возникнет в голове представление о каком-то доме. Материалы и технологии
280
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
363
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1515
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2955
Бизнес
10 июня 2019 16:26Выбор промышленного оборудования
С каждым годом оборудования становиться все больше. Причем именно поэтому люди должны знать, как его выбрать и на что следует обращать внимание. Бизнес
72
10 июня 2019 16:24Твердый переплет - услуги Переплетной мастерской в Москве
Если вас интересует твердый переплет, то на сайте pereplet.moscow профессионалы переплетной мастерской в Москве предлагают качественный переплет по лояльным... Бизнес
72
10 июня 2019 16:22Ежедневники и еженедельники - изготовление и продажа в типографии Ежедневники в Москве
Современному человеку нужно постоянно держать в голове массу различной важной информации и задач. Для того чтобы все упростить, разумным решением будет вести... Бизнес
73
Новости компаний
11 июня 2019 14:29
В компании выразили готовность к сотрудничеству. Новости компаний
262
7 июня 2019 19:20
Дмитрий Азаров и президент компании Игорь Сечин подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве в сфере реализации социальных проектов. Новости компаний
420
7 июня 2019 15:08
Экспертный офис компании займется внедрением цифровых решений в рамках национальных проектов по ряду направлений, включая транспорт, сельское хозяйство и... Новости компаний
338
6 июня 2019 21:16
В рамках ПМЭФ 2019 губернатор Дмитрий Азаров и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Новости компаний
321
IT и Коммуникации
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
217
15 апреля 2019 18:31
Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
248
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
301
Транспорт
13 июня 2019 12:57
При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест. Транспорт
30
13 июня 2019 10:18
Объекты включены в перечень автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки. Транспорт
113
12 июня 2019 12:54
Уже в этом году штрафы, в том числе за нарушение ПДД, могут начать списывать с банковского счета нарушителя в ускоренном режиме. Транспорт
280
11 июня 2019 13:53
Инициаторы считают, что это позволит снизить количество аварий на дорогах в российских городах. Транспорт
251
Предпринимательство
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
84
23 мая 2019 15:34Как выбрать барную стойку?
Существует большое количество современных идей для обустройства кухни. Интерьер может быть совершенно разным. И, всё чаще в нем можно увидеть необычные... Предпринимательство
163
21 мая 2019 10:32
Участие бесплатное. Предпринимательство
311
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
296
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
275
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
372
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
360
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
308
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
429
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
147
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
510
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
541
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
302
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
605
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
532
Мероприятия