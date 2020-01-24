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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В поездах дальнего следования появятся детские купе

24 января 2020 09:57
119
В поездах дальнего следования появятся детские купе
Проведены предварительные переговоры с производителями вагонов. 

В российских поездах дальнего следования планируют повысить комфорт пассажиров с детьми. Там будут создавать детские купе. Как отмечают в Федеральной пассажирской компании, на данный момент проведены предварительные переговоры с производителями вагонов. При этом детские купе уже есть в поезде, следующем по маршруту Москва – Анапа.

Проект был запущен в августе 2019 года. Нижние полки в них оборудованы сеткой, которая уберегает ребенка от падения, в интерьере присутствуют детские рисунки. Также для юных пассажиров доступны игрушки, конструкторы, журналы и книги.

Между тем, российский перевозчик отказался разрабатывать дополнительные зоны в поездах дальнего следования, таких как вагон-спортзал. Кроме того, никаких уступок для курящих пассажиров не будет – менять нынешние правила не станут, сообщает Радио Маяк.
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