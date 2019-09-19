В Самарской области стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В четверг, 19 сентября, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Самарской области.Опрос проводится в официальном сообществе нацпроекта в «ВКонтакте» - https://vk.com/bkadsamarobl, посвященном его реализации в Самарской области.Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети. Итоги голосования позволят определить, насколько жители Самарской области удовлетворены качеством ремонта автомобильных дорог в 2019 году.Напомним, в 2019 году в рамках нацпроекта предусмотрен ремонт 104 участков дорог общей протяжённостью 257 км. В том числе 60 км в Самаре, 17 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели будет направлено 5,77 млрд рублей, из которых 3,26 млрд рублей – средства федерального бюджета.Общая готовность работ в настоящее время составляет 75%. Завершен ремонт 59-ти участков автодорог, в том числе 43-х в Самаре общей протяженностью 41 км и 16-ти отрезков дорог регионального значения общей протяженностью 121,3 км.