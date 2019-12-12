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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре запустят новый маршрут из Южного города

12 декабря 2019 12:53
99
В Самаре запустят новый маршрут из Южного города
Он проследует до Губернского рынка.

Власти Самары ищут подрядчика, который будет осуществлять перевозку людей по новому маршруту. Межмуниципальный автобус №108 должен будет проследовать от Губернского рынка до Южного города со всеми остановками.

Новый маршрут разработали из-за многочисленных жалоб на нехватку транспорта от горожан.

Кроме этого, власти попросили уже работающих перевозчиков заменить автобусы. Нынешние маршрутки №109, 109к, 141, 401 не справляются с потоком людей из Южного города, пишет "ГТРК Самара".

Фото pixabay.com


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