В Самаре временно сократят три трамвайных маршрута
11 октября 2019 10:54
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В Самаре изменят схему движения трамваев № 25, 24 и 22. Как сообщили в Трамвайно-троллейбусном управлении, это произойдет 11 октября в 23:45.
— Движение трамваев будет закрыто по улице Ташкентской от Московского шоссе до 15-го микрорайона до 05:00 14 октября. Рабочие будут обустраивать поворот линии к стадиону «Самара Арена», — напомнили в ТТУ.
Поэтому трамвай № 24 будет ходить от Костромского переулка до 15-го микрорайона и обратно. Двадцать пятый — от Безымянской ТЭЦ также только до 15-го микрорайона и назад. Изменит маршрут и трамвай № 22. Он станет ездить от стадиона «Самара Арена» до Красноармейской и обратно.
Обустраивать правый поворот трамвайной линии к «Самара Арене» со стороны Безымянки начали в августе 2019 года. К стадиону хотят пустить не только трамвайные маршруты № 22 («15-й микрорайон» — «Красноармейская») и № 24 («Завод имени Тарасова» — «Костромской переулок»), но и № 21 («Проспект Кирова» — «Физкультурная»), № 24к («15-й микрорайон» — «Костромской переулок») и № 25 («Проспект Кирова» — «Безымянская ТЭЦ»), пишет 63.ру.
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