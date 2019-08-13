В Самаре временно изменили маршрут автобуса №24
13 августа 2019 10:20
174
Ведутся аварийные работы на водопроводе по ул.Молодогвардейская от ул.Маяковского до Студенческого переулка. Объезд автобусов м-та №24 по ул.Молодогвардейская, ул.Маяковского, ул.Галактионовская, ул.Вилоновская далее по маршруту в оба направления.
Об этом сообщает ООО "СамараАвтоГаз".
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 августа 2019 13:50
По словам Андреева, ОЭЗ не устроило качество работ, выполненных подрядчиком. Экономика региона
275
12 августа 2019 13:39
Она состоится в Кинельском районе. Экономика региона
305
12 августа 2019 11:31
Результаты объявили эксперты ФОМ. Экономика региона
295
Финансы и Банки
13 августа 2019 13:05
Отправить перевод в Сбербанк Онлайн можно на сумму до 150 000 рублей в сутки. Финансы и Банки
98
12 августа 2019 20:08
Для вузов будут созданы программы с учетом их деятельности. Финансы и Банки
267
12 августа 2019 14:45
Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 5% годовых. Финансы и Банки
398
Строительство
13 августа 2019 13:47
Заявление на использование земли под строительство уже подали в городскую администрацию. Строительство
91
13 августа 2019 12:55
На объекте начали разбирать строительный кран. Строительство
117
12 августа 2019 22:04
Четырёхполосная трасса "Таврида" соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Строительство
249
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
169
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
191
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
795
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
561
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1670
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3141
Бизнес
8 августа 2019 14:15
Он должен усовершенствовать цифровую экономику, позволив задействовать устройства "Интернета вещей". Бизнес
505
8 августа 2019 12:44
Такая возможность существует, если потенциальный самозанятый проживает в Самарской области, а оказывает услуги клиентам из Татарстана. Бизнес
292
7 августа 2019 16:38
Данные детали активно используются в станках с числовым программным управлением. А задача их состоит в том, чтобы обеспечивать точное направление и... Бизнес
93
Новости компаний
12 августа 2019 19:45
На первом этапе проекта, в текущем году, оператор подключит к сети передачи данных 276 учреждений. Новости компаний
280
12 августа 2019 11:26
За это время проводилась плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. Новости компаний
265
9 августа 2019 22:52
Калашников планирует продавать электромобиль только крупным компаниям, в широкую розницу он не поступит. Новости компаний
485
9 августа 2019 16:32
Вчера ФАС выдвинула претензии к Apple после жалобы Лаборатории Касперского на недобросовестную конкуренцию. Новости компаний
421
IT и Коммуникации
22 июля 2019 21:24Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы. IT и Коммуникации
122
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
168
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
366
Транспорт
13 августа 2019 10:20
Это сделано из-за аварийных работ. Транспорт
174
9 августа 2019 09:49
Там ведутся земляные работы. Транспорт
664
8 августа 2019 16:57
Специальные тарифы не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест по специальному тарифу ограничено. Транспорт
410
8 августа 2019 11:29
На путях проведут работы. Транспорт
339
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
215
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
242
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
263
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
429
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
899
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
521
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
636
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
547
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
458
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
493
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
343
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
532
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
880
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
861
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
796
Мероприятия