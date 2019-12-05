В Самаре водителей и кондукторов проверят психиатры

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В Самаре работники "Трамвайно-троллейбусного управления" пройдут обязательное психиатрическое освидетельствование.Всего планируется проверить 800 работников ТТУ: 400 - с прохождением психиатрического освидетельствования и электроэнцефалографии, еще 400 - с прохождением психиатрического освидетельствования, электроэнцефалографии, электрокардиографии и при необходимости экспериментально-психологического исследования.Исполнитель будет руководствоваться постановлением правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695 "О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности", пишет Самру.ру.