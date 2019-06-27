В Самаре уберут парковку на ул. Аэродромной

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Во вторник, 25 июня, Глава Самары Елена Лапушкина провела личный приём, на котором традиционно горожане обращаются с волнующими их вопросами.Инициативная группа жителей домов №44, 46 и 48 по улице Аэродромной рассказали о парковке рядом с их домом. Местные жители свои автомобили там не ставят, а такое соседство приносит им только мусор, шум и загазованный воздух. Также, по словам людей, на территории стоянки стали открываться торговые точки.«Необходимо расторгнуть договор с владельцем стоянки и освободить территорию, поскольку это уже не первое обращение ко мне от людей по данному вопросу», - поручила Глава Самары Елена Лапушкина руководителю Департамента управления имуществом Андрею Белоклокову.Также Глава Самары дала поручение руководству администрации Советского района оказать содействие жителям в решении вопроса по наведению порядка и чистоты во дворе, сообщает горадминистрация.pixabay.com