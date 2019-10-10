В Самаре трамвай № 25 перестанет ходить к Барбошиной Поляне
10 октября 2019 11:44
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В Самаре изменят схему движения общественного транспорта. Это коснется трамваев № 25, 24 и 22.
— С 23:00 11 октября до 05:00 14 октября транспорт будет ходить по временной схеме. В эти дни на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе специалисты планируют обустраивать поворот трамвайной линии к стадиону «Самара Арена», — рассказали в мэрии города.
Трамвай № 24 будет ходить от Костромского переулка до 15-го микрорайона и обратно. Двадцать пятый — от Безымянской ТЭЦ также только до 15-го микрорайона и назад. Изменит маршрут и трамвай № 22. Он станет ездить от стадиона «Самара Арена» до Красноармейской и обратно.
О необходимости правого поворота трамвайной линии к «Самара Арене» со стороны Безымянки заговорили в начале 2019 года. Его обустройство позволит дотянуть до стадиона не только трамвайные маршруты № 22 («15-й микрорайон» — «Красноармейская») и № 24 («Завод имени Тарасова» — «Костромской переулок»), но и № 21 («Проспект Кирова» — «Физкультурная»), № 24к («15-й микрорайон» — «Костромской переулок») и № 25 («Проспект Кирова» — «Безымянская ТЭЦ»), пишет 63.ру.
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