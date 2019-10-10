Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 10 октября, 12:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/10:
USD 65.1
0.23
EUR 71.45
0.21
Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре трамвай № 25 перестанет ходить к Барбошиной Поляне

10 октября 2019 11:44
54
В Самаре трамвай № 25 перестанет ходить к Барбошиной Поляне
Маршрут трамвая временно сократят практически в два раза.

В Самаре изменят схему движения общественного транспорта. Это коснется трамваев № 25, 24 и 22.

— С 23:00 11 октября до 05:00 14 октября транспорт будет ходить по временной схеме. В эти дни на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе специалисты планируют обустраивать поворот трамвайной линии к стадиону «Самара Арена», — рассказали в мэрии города.

Трамвай № 24 будет ходить от Костромского переулка до 15-го микрорайона и обратно. Двадцать пятый — от Безымянской ТЭЦ также только до 15-го микрорайона и назад. Изменит маршрут и трамвай № 22. Он станет ездить от стадиона «Самара Арена» до Красноармейской и обратно.

О необходимости правого поворота трамвайной линии к «Самара Арене» со стороны Безымянки заговорили в начале 2019 года. Его обустройство позволит дотянуть до стадиона не только трамвайные маршруты № 22 («15-й микрорайон» — «Красноармейская») и № 24 («Завод имени Тарасова» — «Костромской переулок»), но и № 21 («Проспект Кирова» — «Физкультурная»), № 24к («15-й микрорайон» — «Костромской переулок») и № 25 («Проспект Кирова» — «Безымянская ТЭЦ»), пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
9 октября 2019  13:21
Самарская область принимает участие в Международном агропромышленном форуме
Самарская область принимает участие в Международном агропромышленном форуме
   Он проходит на ВДНХ в Москве. Экономика региона
338
8 октября 2019  11:53
В Самарской области стоимость квадратного метра выросла на 0,8% за год
В Самарской области стоимость квадратного метра выросла на 0,8% за год
Это максимум, начиная с середины 2015 года. Экономика региона
211
7 октября 2019  22:25
В Ингушетии, Чечне и Дагестане самая крупная доля прибыльных компаний, но их прибыли перекрываются убытками меньшинства.
Данные о прибыли компаний показали «кавказский парадокс»
В Ингушетии, Чечне и Дагестане самая крупная доля прибыльных компаний, но их прибыли перекрываются убытками меньшинства.  Экономика региона
288
Весь список
Финансы и Банки
9 октября 2019  15:04
В рамках Форума будут рассмотрены такие вопросы как: образование и подготовка кадров, аспекты правового регулирования ГЧП, цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта в органах судебной и исполнительной власти.
Сбербанк, Самарский университет и Самарский государственный экономический университет проведут Международный правовой банковский форум
В рамках Форума будут рассмотрены такие вопросы как: образование и подготовка кадров, аспекты правового регулирования ГЧП, цифровизация и внедрение... Финансы и Банки
355
7 октября 2019  16:28
Для подтверждения занятости клиенты банка при оформлении заявки на ипотеку на DomClick.ru могут получить онлайн выписку из Пенсионного Фонда России (ПФР).
Сбербанк упрощает получение ипотеки: трудовая книжка больше не нужна
Для подтверждения занятости клиенты банка при оформлении заявки на ипотеку на DomClick.ru могут получить онлайн выписку из Пенсионного Фонда России (ПФР).  Финансы и Банки
325
4 октября 2019  17:01
Пользователи сайта смогут делиться своими поздравительными сообщениями с друзьями в социальных сетях.
Сбербанк запускает поздравительный сервис ко Дню учителя
Пользователи сайта смогут делиться своими поздравительными сообщениями с друзьями в социальных сетях.   Финансы и Банки
598
Весь список
Строительство
8 октября 2019  13:26
Дмитрий Азаров принял участие в совещании в режиме ВКС, которое провел министр строительства РФ
Дмитрий Азаров принял участие в совещании в режиме ВКС, которое провел министр строительства РФ
Участники обсуждали вопросы перехода строительной отрасли на проектное финансирование. Строительство
225
4 октября 2019  09:25
Застройку Волжского проспекта в Самаре не хотят признавать памятником архитектуры
В 2014 году уже проводилась историко-культурная экспертиза.  Строительство
432
2 октября 2019  12:55
В Самарской области новостройки за год подорожали на 1%
В Самарской области новостройки за год подорожали на 1%
Тройка лидеров по динамике роста цен по сравнению с прошлым годом: Ленинградская область (17%), Татарстан (16%) и Ростовская область (16%). Строительство
305
Весь список
Материалы и технологии
5 октября 2019  11:29
Дизельные электрогенераторы с доставкой по России и СНГ
 Несмотря на развитую инфраструктуру электроэнергетики, периодически мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное отключение электроэнергии.   Материалы и технологии
49
27 сентября 2019  21:24
Дизельные электрогенераторы с доставкой по России и СНГ
 Несмотря на развитую инфраструктуру электроэнергетики, периодически мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное отключение электроэнергии. Материалы и технологии
99
21 сентября 2019  08:41
Сварочные агрегаты – особенности
 В условиях ремонтных работ на строительных площадках успешно применяют такое важное оборудование как сварочные агрегаты. Материалы и технологии
112
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
112
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
735
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1775
Весь список
Бизнес
8 октября 2019  17:21
Главные цели - пропаганда лучшей отечественной продукции, продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение стратегических задач импортозамещения.
Предпринимателей Самары приглашают к участию в конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»
Главные цели - пропаганда лучшей отечественной продукции, продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение... Бизнес
280
8 октября 2019  15:15
Он станет частью крупного национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.
В Самаре пройдет обучающий мастер-класс для предпринимателей
Он станет частью крупного национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.  Бизнес
313
30 сентября 2019  18:26
Патентные исследования для развития вашего бизнеса
 Новые разработки и оригинальные идеи могут послужить основанием для роста прибыли, узнаваемости бренда, оказать влияние на создание положительного имиджа... Бизнес
107
Весь список


Новости компаний
8 октября 2019  09:39
Молодежь энергично отметила 90-летие Сызранской ГЭС
Молодежь энергично отметила 90-летие Сызранской ГЭС
Студентам предложили почувствовать себя гидростроевцами. Новости компаний
211
7 октября 2019  18:13
Пресс-служба оператора утверждает, что бóльшая часть этих данных уже давно устарела, сейчас у Билайна менее 3 млн абонентов.
Данные почти 9 млн клиентов Билайна слили в интернет
Пресс-служба оператора утверждает, что бóльшая часть этих данных уже давно устарела, сейчас у Билайна менее 3 млн абонентов.  Новости компаний
308
7 октября 2019  16:13
Из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов.
АвтоВАЗ отзывает почти четыре тысячи Lada Granta из-за проблем с тормозами
Из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов.  Новости компаний
339
7 октября 2019  12:59
Первая Самарская солнечная электростанция проводит День открытых дверей»
Первая Самарская солнечная электростанция проводит «День открытых дверей»
Мероприятие проведут для школьников. Новости компаний
489
Весь список
IT и Коммуникации
8 октября 2019  19:00
Какая CRM-система нужна вашей компании?
 Какая CRM-система нужна вашей компании? Как выбрать CRM-систему? Основные функции, которые необходимо понимать при выборе CRM-системы. Онлайн или локальное решение. IT и Коммуникации
47
4 октября 2019  15:15
В чем заключаются особенности кибербезопасности?
 Мы все печемся о безопасности нашего жилища, выбирая крепкие двери и надежные замковые механизмы, а вот вопросу персональной защищенности в цифровом мире... IT и Коммуникации
64
19 сентября 2019  18:08
Shadow of Mordor : обзор игры
 «Властелин Колец», как и другие произведения Профессора, с каждым годом становятся все популярнее. Во многом благодаря фильмам Питера Джексона, сага о... IT и Коммуникации
169
Весь список
Транспорт
10 октября 2019  11:44
В Самаре трамвай № 25 перестанет ходить к Барбошиной Поляне
В Самаре трамвай № 25 перестанет ходить к Барбошиной Поляне
Маршрут трамвая временно сократят практически в два раза. Транспорт
54
10 октября 2019  09:58
Около самарской набережной может появиться станция метро
Около самарской набережной может появиться станция метро
Областное министерство строительства ищет компанию, которая должна внести изменения в транспортную схему. Транспорт
130
9 октября 2019  12:59
Троллейбус № 6 в Самаре возвращается на прежний маршрут
Троллейбус № 6 в Самаре возвращается на прежний маршрут
Движение троллейбуса будет точно восстановлено 10 октября. Транспорт
334
9 октября 2019  11:43
В Самаре автомобили стали дешевле на 2,5% за год
В Самаре автомобили стали дешевле на 2,5% за год
В рейтинге крупнейших городов по доступности автомобиля за год сменился лидер. Транспорт
200
Весь список
Предпринимательство
4 октября 2019  15:17
Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
 Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
55
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
199
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
450
Весь список
Видео
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
495
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
449
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
377
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
594
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
629
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
795
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
864
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1383
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
993
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1247
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1425
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
876
Весь список

Мероприятия
Куйбышевская железная дорога отметила 145-летний юбилей
В Центральной библиотеке Сызрани открылась Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм и гобелен»
Школьники региона примут участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные