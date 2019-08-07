Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 7 августа, 12:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/08:
USD 65.2
0.15
EUR 73.07
0.7
Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре тайный пассажир проверил работу маршрута №41

7 августа 2019 12:33
8
Проверку вел эксперт Общественного совета при департаменте транспорта.

Как сообщалось ранее, 1 августа компания «Самара Авто Газ» запустила акцию «Тайный пассажир», направленную на повышение качества обслуживания в общественном транспорте и получение обратной связи от граждан, которые пользуются муниципальными автобусами. Эксперт Общественного совета при департаменте транспорта Александр Медведев одним из первых поехал на автобусе 41-го маршрута в качестве тайного пассажира и оценил качество работы сотрудников «Самара Авто Газ».

Наблюдая за работой персонала, Александр Медведев отметил, что претензий к сотрудникам предприятия не возникло, пишет 63.ру.

— Остановки объявляются вовремя, обилечивание производится качественно и быстро, сам я воспользовался бесконтактным способом оплаты проезда — это достаточно удобно, — поделился тайный пассажир.

— В первые дни акции мы получили более 50 заявок на участие от пассажиров — это показатель активной гражданской позиции, — заявил заместитель руководителя службы организации пассажирских перевозок ООО «Самара Авто Газ» Игорь Сидоренко.

Напомним, что в акции могут принять участие не только члены Общественного совета, но и сами пассажиры — граждане, достигшие совершеннолетнего возраста. Для участия необходимо направить заявку на электронную почту samaraavtogaz@mail.ru. В ответ будет направлена подробная анкета. Принять участие в акции можно до 31 августа.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
5 августа 2019  12:41
Самарцы не готовы переехать ради смены работы
Самарцы не готовы переехать ради смены работы
В рейтинге городов с самыми мобильными соискателями лидирует Москва. Экономика региона
343
2 августа 2019  17:46
3 – 5 октября Самара объединит сразу два события в сфере экономики и финансов.
Volga Investment Summit и World Halal Day пройдут в Самаре
3 – 5 октября Самара объединит сразу два события в сфере экономики и финансов.  Экономика региона
399
2 августа 2019  11:19
Самарский Авиакор упустил контракт Росгвардии
Самарский «Авиакор» упустил контракт «Росгвардии»
В настоящий момент самарский авиационный завод продолжает страдать от недозагрузки производственных мощностей. Экономика региона
335
Весь список
Финансы и Банки
7 августа 2019  11:25
Клиенты Сбербанка открыли первые 100 аккредитивов по API
Клиенты Сбербанка открыли первые 100 аккредитивов по API
Общая сумма открытых аккредитивов составила 500 млн рублей.  Финансы и Банки
74
6 августа 2019  13:03
Сбербанк запускает платформу индексных торговых стратегий
Сбербанк запускает платформу индексных торговых стратегий
Индексы Сбербанк призваны стать бенчмарком для широкого спектра инвестиционных продуктов, предлагаемых клиентам банка. Финансы и Банки
344
6 августа 2019  11:16
Сбербанк запустит свой аналог Apple Music
Сбербанк запустит свой аналог Apple Music
Банк будет сам заниматься его развитием. Финансы и Банки
248
Весь список
Строительство
2 августа 2019  12:47
В Струковском саду в Самаре появится корпус драмтеатра Старое и новое здания драмтеатра свяжет пешеходный мост
В Струковском саду в Самаре появится корпус драмтеатра
Старое и новое здания драмтеатра свяжет пешеходный мост. Строительство
345
1 августа 2019  18:46
Безопасность частного дома. О чем нужно помнить?
Безопасность частного дома. О чем нужно помнить?
 Сегодня вопрос безопасности есть является актуальным. Причем это касается как самой жизни человека, так и его имущества. О последним поговрим подробнее в... Строительство
84
1 августа 2019  17:35
Возвести высоконагружаемый полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс планируется в декабре 2022 года.
Подписан меморандум о строительстве в Самарской области экотехнопарка «Зелененький»
Возвести высоконагружаемый полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс планируется в декабре 2022 года.  Строительство
692
Весь список
Материалы и технологии
8 июля 2019  17:17
Интересная информация о металлах
 Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
163
24 июня 2019  09:43
Кабельно-проводниковая продукция
 Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
180
5 июня 2019  17:45
Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
 В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
787
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
545
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1660
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3121
Весь список
Бизнес
5 августа 2019  16:58
Сбор и выращивание улиток - предложения компании Snails House
 Новым и успешным направлением в животноводстве в Европе, одним из вариантов малого бизнеса является разведение улиток.  Бизнес
69
19 июля 2019  17:44
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям.
Вступил в силу приказ Минэкономразвития, который утверждает 36 типовых уставов для ООО
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям.  Бизнес
542
27 июня 2019  18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области.
Марафон «рабочих выходных»: налоговые инспекции СО продлевают время приема предпринимателей для регистрации онлайн-касс
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов  во всех налоговых инспекциях Самарской области.  Бизнес
471
Весь список


Новости компаний
7 августа 2019  11:06
Подготовка объектов теплоснабжения СамРЭК к работе в осенне-зимний период: завершены работы на 132 объектах
Подготовка объектов теплоснабжения СамРЭК к работе в осенне-зимний период: завершены работы на 132 объектах
Лето - период активной подготовки ресурсников к осенне-зимнему отопительному сезону во всех районах Самарской области.  Новости компаний
87
6 августа 2019  17:18
Сегодня в Сызрани состоялось совещание, посвященное реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» на территории губернии.
Две производственные компании Сызрани стали участниками национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»
Сегодня в Сызрани состоялось совещание, посвященное реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» на территории... Новости компаний
339
6 августа 2019  15:36
На форуме iВолга 2.0 в Самарской области ребята узнали о профессии нефтяника
Участники молодежного форума "iВолга 2.0" в Самарской области узнали, как стать нефтяниками
Советы молодым специалистам дали сотрудники Куйбышевского НПЗ. Новости компаний
398
1 августа 2019  23:48
Для кого будут предназначаться эти смартфоны, неизвестно.
На некоторых смартфонах Huawei появится российская операционная система Аврора
Для кого будут предназначаться эти смартфоны, неизвестно.   Новости компаний
348
Весь список
IT и Коммуникации
22 июля 2019  21:24
Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
 Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы.  IT и Коммуникации
107
12 июля 2019  11:32
Как вылечить компьютер от вирусов
 Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
148
18 апреля 2019  09:19
Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
 Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
349
Весь список
Транспорт
7 августа 2019  12:33
В Самаре тайный пассажир проверил работу маршрута №41
Проверку вел эксперт Общественного совета при департаменте транспорта. Транспорт
8
7 августа 2019  11:34
Дожди спасли волжскую навигацию Минприроды РФ и Росморречфлот отказалось от идеи досрочно прекратить навигацию на Волге.
Дожди спасли волжскую навигацию
Минприроды РФ и Росморречфлот отказалось от идеи досрочно прекратить навигацию на Волге.  Транспорт
73
6 августа 2019  12:31
Дорожники завершили ремонт 50 участков дорог в Самаре и области
Дорожники завершили ремонт 50 участков дорог в Самаре и области
Работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены на 45%. Транспорт
416
6 августа 2019  10:41
ГИБДД начинает проверки автобусов по всей Самарской области
ГИБДД начинает проверки автобусов по всей Самарской области
Рейды пройдут с целью усиления безопасности пассажирских перевозок. Транспорт
275
Весь список
Предпринимательство
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
198
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
231
7 июня 2019  16:31
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
 Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов.  Предпринимательство
255
Весь список
Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
382
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
711
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
459
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
579
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
513
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
415
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
491
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
829
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
826
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
754
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
945
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
957
Весь список

Мероприятия
«Лучшим наставником-2019» в направлении «Дуальная система подготовки рабочих кадров» стал токарь ПАО «Кузнецов» Виктор Солдаткин
В Самарском художественном музее состоится открытие выставки «Художники, выставки, книги»
Пассажирские перевозки на особом контроле ГИБДД Самары
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные