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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре продолжается проверка повышения цен на проезд в маршрутках

2 сентября 2019 10:57
114
В Самаре продолжается проверка повышения цен на проезд в маршрутках
Напомним, 1 июля в городе второй раз за год повысили плату за проезд в коммерческих автобусах.

Проезд в маршрутках подорожал с 30 рублей сразу до 35, при этом плата уже повышалась в январе с 25 рублей до 30.

Ситуация возмутила многих жителей, горожане активно писали претензии в соцсетях, задавали вопросы городской администрации. После этого там сообщили о том, что глава Самары Елена Лапушкина обратилась в федеральную антимонопольную службу и прокуратуру с просьбой проверить законность повышения платы.

По состоянию на 2 сентября результаты проверки не представлены, пишет Самру.ру.

"Проверка еще идет, о результатах сообщим как только поступит информация от ФАС или из прокуратуры", - сообщили сегодня в департамента транспорта областной столицы.


Фото: pixabay.com
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