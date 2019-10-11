В Самаре планируют обустроить выделенные полосы для автобусов
11 октября 2019 12:01
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В четверг, 10 октября на заседании Общественного совета при департаменте транспорта обсудили развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в целом, сообщает администрация Самары.
Директор Трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов и директор ООО «Самара Авто Газ» Александр Бугаков предложили выделить отдельную полосу для движения общественного транспорта на участках улицах Красноармейской, Владимирской, Галактионовской, Аэродромной, Полевой, где происходят значительные заторы на дорогах, выделить отдельную полосу для движения общественного транспорта. Было решено рассмотреть возможность и целесообразность этого предложения профильными департаментами и МКУ «Центр организации дорожного движения».
Разработчики «Прибывалки» намереваются разработать дополнительный сервис для слабовидящих пассажиров. Этот вопрос планируется обсудить совместно с представителями самарского отделения Общества слепых.
Общественники обсудили возможность выделения из городского бюджета средств на оборудование пяти перекрестков автоматическими стрелками для перевода трамвайных путей. В этом году такая стрелка появилась на пересечении улицы Ново-Вокзальной с Московским шоссе.
Был поднят и вопрос платных парковок. Перечень улиц, на которых планируется ввести платные стоянки для автомобилей, ждет утверждения специальной городской комиссией. После чего будут обсуждаться тарифы и возможности финансирования монтажа паркоматов и дорожных знаков.
Также на заседании Общественного совета подвели итоги организации перевозок на садово-дачные массивы, которые в этом году завершатся 27 октября, пишет АиФ Самара.
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