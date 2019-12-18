В России предлагают разрешить парковать автомобили в 50 метрах от воды
18 декабря 2019 12:57
37
Заксобрание Оренбургской области предлагает сократить минимально допустимое расстояние между автомобилем и водоемом с 200 до 50 метров. Разработанный законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму.
Как считают создатели инициативы, новая норма сделает водные объекты более доступными для граждан, но при этом водоемы будут сохранены от загрязнения. В документе предлагают разрешить движение и стоянку ТС для отдыха, туризма, рыболовства, занятий физкультурой на расстоянии не меньше 50 метров от береговой линии каналов, ручьев, озер, рек (исключая озеро Байкал) и водохранилищ или от линии максимального прилива морей.
Ранее сообщалось, о намерении увеличить штраф за мойку автомобилей в реках. Планируется, что у рек будут созданы особые экологические зоны. Если водитель будет в первой экологической зоне мыть автомобиль, то штраф будет от 20 до 50 тысяч рублей, а если водитель будет мыть штраф во второй или третьей зоне, то штраф будет от 10 до 20 или от 5 до 10 тысяч рублей. Сейчас штраф за подобное нарушение составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей, пишет Автоньюс.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
18 декабря 2019 10:31
Ее стоимость — порядка 5 млн рублей. Экономика региона
84
17 декабря 2019 14:59
Участники акции получат от гарантирующего поставщика в подарок полное списание пени за неоплату или несвоевременную оплату коммунальных услуг. Экономика региона
43
17 декабря 2019 10:08
Наиболее активным в ноябре 2019 года были рынок в Жигулевске. Экономика региона
369
Финансы и Банки
17 декабря 2019 21:15
Новый офис отличается удобной планировкой и понятной навигацией. Финансы и Банки
274
17 декабря 2019 17:40
Вариантов подарков много: это и ювелирные украшения, туры, техника и электроника, подписка на онлайн-кинотеатры, одежда и обувь, велосипеды и многое другое. Финансы и Банки
337
17 декабря 2019 15:51
За рабочий день офис может обслужить свыше 1000 клиентов. Филиал предлагает широкий спектр услуг для физических лиц. Финансы и Банки
332
Строительство
18 декабря 2019 12:53
Подрядчику обещают заплатить 5,5 млрд рублей. Строительство
28
18 декабря 2019 11:25
Это признали невозможным. Строительство
104
17 декабря 2019 17:37
Всего обнаружено 19 нарушений, среди них два — непосредственно составляющих угрозу жизни и здоровья граждан. Строительство
359
Материалы и технологии
17 декабря 2019 23:06Бензогенераторы Huter – особенности
Для решения проблемы автономного электроснабжения используют различные методы. И если речь касается резервирования – кратковременного использования, то... Материалы и технологии
20
17 декабря 2019 23:05Компрессор Atlas Copco модель: XAS 88 Kd на шасси
Универсальный дизельный компрессор является источником сжатого воздуха. Он идеально подойдет для того, чтобы питать различный пневматический инструмент. Материалы и технологии
22
16 декабря 2019 09:24Для чего нужен алмазный и абразивный инструмент
В процессе шлифования и полирования суперфиниширования и хонгингования, а также разрезания материалов успешно применяют абразивный инстурмент. Материалы и технологии
29
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
514
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1141
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
2161
Бизнес
16 декабря 2019 17:24
Благодаря собранным сведениям органы власти смогут объективно оценить уровень «деловой» коррупции в Самарской области и выработать решения по её... Бизнес
320
14 декабря 2019 21:26
Регистрируйтесь! Бизнес
509
13 декабря 2019 16:20
В отношении предприятия инициирован процесс банкротства. Компания контролирует свинокомплекс в Красноярском районе Самарской области. Бизнес
497
Новости компаний
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Новости компаний
23
17 декабря 2019 17:18
Новый комплекс обеспечит полный технологический цикл изготовления деталей с зубчатым зацеплением. Новости компаний
336
17 декабря 2019 12:52
Такое решение связано с вступлением в силу закона о суверенном рунете. Новости компаний
303
17 декабря 2019 09:18Фулфилмент - удобная услуга не только для предпринимателей, но и производителей
Слово фулфилмент (fulfillment) в переводе с английского языка значит – выполнение, исполнение. Новости компаний
36
IT и Коммуникации
17 декабря 2019 23:08Smart TV – особенности
Smart TV телевизор становится все более востребованным и популярным. На то есть масса веских причин. Это современная технология, благодаря которой становится... IT и Коммуникации
26
11 декабря 2019 17:32Топ – 5 самых популярных онлайн игр 2019 года
Онлайн игры позволяют провести время с удовольствием, а многопользовательские проекты помогают найти новые знакомства. IT и Коммуникации
57
2 декабря 2019 18:31ФотоШОУ PRO – удобная программа для впечатляющих слайд-шоу
Лучшим подарком является тот, который сделан своими руками. И это известно каждому. Если вы решили воспользоваться подобным советом, при этом не знаете, что... IT и Коммуникации
95
Транспорт
18 декабря 2019 12:57
Разработанный законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Транспорт
37
18 декабря 2019 09:34
Строить развязку или нет, решат на публичных слушаниях 19 декабря. Транспорт
146
17 декабря 2019 09:53Из Южного города в центр Самары хотят направить канатную дорогу
Она должна пройти от железнодорожного вокзала через реку Самара. Транспорт
203
16 декабря 2019 15:53
Условия акции не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров. Транспорт
349
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
53
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
31
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
52
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
392
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
337
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
887
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
686
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
620
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
988
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
329
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
603
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
663
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
904
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2090
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2597
Мероприятия