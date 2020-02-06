Строительство трамвайной линии до «Крутых Ключей» в Самаре могут возобновить
6 февраля 2020 13:00
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Департамент градостроительства попросил областной минтранс включить строительство трамвайной линии до «Крутых Ключей» в госпрограмму с частичным финансированием из областного бюджета.
В январе строительство новой трамвайной линии приостановили. Власти тогда сослались на недостаточное финансирование.
Планы по строительству трамвайной линии исключили из программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Самаре» на 2018–2020 годы. Хотя планировали потратить на создание проекта 19,3 млн руб.
Напомним, в ноябре 2019 года глава департамента градостроительства Сергей Шанов говорил о планах сэкономить на самом строительстве трамвайной линии, пишет "Другой город".
Трамвайную линию от «Самара Арены» до Крутых Ключей смогут продлить не ранее 2021 года.
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