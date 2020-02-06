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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Строительство трамвайной линии до «Крутых Ключей» в Самаре могут возобновить

6 февраля 2020 13:00
125
Строительство трамвайной линии до Крутых Ключей в Самаре могут возобновить
Но это произойдет не ранее 2021 года.

Департамент градостроительства попросил областной минтранс включить строительство трамвайной линии до «Крутых Ключей» в госпрограмму с частичным финансированием из областного бюджета.

В январе строительство новой трамвайной линии приостановили. Власти тогда сослались на недостаточное финансирование.

Планы по строительству трамвайной линии исключили из программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Самаре» на 2018–2020 годы. Хотя планировали потратить на создание проекта 19,3 млн руб.

Напомним, в ноябре 2019 года глава департамента градостроительства Сергей Шанов говорил о планах сэкономить на самом строительстве трамвайной линии, пишет "Другой город".

Трамвайную линию от «Самара Арены» до Крутых Ключей смогут продлить не ранее 2021 года.
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