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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Штрафы за незначительные нарушения ПДД могут вырасти в шесть раз

31 января 2020 09:19
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Штрафы за незначительные нарушения ПДД могут вырасти в шесть раз
Это следует из Проекта нового Кодекса об административных правонарушениях, опубликованного Минюстом.

Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч составит 3 тысячи рублей вместо нынешних 500, за превышение на 40-60 км/ч – 4 тысячи. Наказание за повторное превышение скорости более чем на 40 км/ч будет включать штраф 10 тысяч рублей или лишение прав на год.

Для злостных нарушителей ПДД впервые вводится накопительная система. Водитель может быть лишен прав на срок до полутора лет, если он ранее три и более раз был наказан за превышение скорости на 60 км/ч, за проезд через железнодорожный переезд при закрывающемся шлагбауме, проезд на красный свет, отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемся преимуществом в движении, разворот или движение задним ходом в запрещенном месте, выезд на встречную полосу, поворот или разворот в местах, запрещенных знаками, непредоставление преимущества в движении пешеходу.

Нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, накопительной системой не учитываются – их должен зафиксировать сотрудник ГИБДД. Если новые нормы КоАПа будут приняты, они заработают с 1 января 2021 года, передает Радио Маяк.
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