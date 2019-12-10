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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Россиян предупредили о росте стоимости авиабилетов

10 декабря 2019 13:52
51
Россиян предупредили о росте стоимости авиабилетов
Подорожание ожидается до 18%.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта сообщили, что в 2020 году стоимость авиаперелетов будет расти. Ожидается, что подорожание билетов на первый квартал следующего года может составить от 3 до 18 % в зависимости от направления.
Как сказано в докладе АЭВТ, у авиакомпаний в январе-сентябре на 23 % увеличились траты на аэропортовое обслуживание, почти на 19 % – на оплату труда, на 18 % – на обязательное страхование и на 14, 3 % на аренду и лизинг судов.

По данным сервиса «Туту.ру», рост стоимость на перелет экономклассом туда-обратно увеличится в среднем до 12 231 рубля по России и на 26 353 рубля за границу, передает «Известия».

«ФедералПресс» напоминает, что ранее специалисты назвали направления для путешествий, где снизили стоимость в преддверии Нового года. Самой выгодной поездкой эксперты назвали тур из Сочи в Ростов-на-Дону.


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