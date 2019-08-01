Реконструируемый участок улицы Шоссейной в Самаре откроют после принятия мер по обеспечению безопасного проезда

169

Дата временного открытия движения по реконструируемому участку улицы Шоссейной продлена до 10 августа. В настоящее время строители завершили основные дорожные работы на проезжей части.Движение будет открыто после обустройства участка всеми необходимыми техническими средствами для обеспечения безопасного проезда.Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области просит с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на благоустройство города, и планировать маршрут движения заранее.