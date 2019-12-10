Региональная Госавтоинспекция разъясняет новые правила ОСАГО
10 декабря 2019 13:48
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С 29 октября 2019 года вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО. Согласно изменениям в п. 1 ст. 32 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», договор ОСАГО, заключенный в виде электронного документа, теперь не нужно печатать на бланках строгой отчетности. Его можно предоставить сотрудникам ГИБДД путем демонстрации электронного документа, который страховые компании высылают на электронную почту страхователя. Также инспектору можно показать документ, размещенный в личном кабинете страхователя ОСАГО на сайте страховщика, либо его копию, распечатанную на бумажном носителе.
Таким образом, обязанность представлять сотрудникам полиции именно распечатку электронного полиса с 29 октября полностью исключена. Но если водители все-таки опасаются, что в момент остановки сотрудником ГИБДД у них может не быть доступа в интернет, то лучше заранее распечатать полис ОСАГО на бумажном носителе или скачать его из личного кабинета и возить с собой бумажную копию.
«Проверка факта заключения договора обязательного страхования может быть проведена сотрудником Госавтоинспекции путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования, что может потребовать некоторых временных затрат для водителей» — пояснил начальник отдела ДПС, ИАЗ и ВсПО УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области майор полиции Максим Ализаренко.
Областная Госавтоинспекция также напоминает, что управление транспортным средством, владелец которого не исполнил свою обязанность по страхованию гражданской ответственности, квалифицируется как нарушение ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ и влечет штраф 800 рублей. А управление ТС с нарушением условий договора об обязательном страховании, содержащихся в страховом полисе, в том числе управление лицом, не указанным в страховом полисе, — по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ, за что полагается штраф 500 рублей, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
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