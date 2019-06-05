Проезд в Самарских электричках станет дороже
5 июня 2019 11:33
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С субботы, 15 июня, в нашем регионе увеличивается стоимость проезда на электричках, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. На участках «Самара - Зубчаниновка», «Мирная - Самара - Конструкторская», «Самара - Конструкторская», «Самара - Ягодная» при наличном расчете стоимость полного билета составит 22 рубля, за детский придется отдать 5,5 рубля. Если же пассажир оплачивает проезд по банковской или транспортной карте, то он отдаст за взрослый 18,2 рубля, а за детский — 4,5.
«В пределах первых 10 км пути при оплате наличными за полный билет придется заплатить 14 рублей, за детский - 3,5 рубля. При безналичном расчете взрослый - 11 рублей, детский — 3 рубля», - говорится в сообщении. За каждый последующий километр пути после 10-го километра наличкой нужно внести 1,40 рубля за проезд для взрослого и 0,35 - за ребенка. По безналу, соответственно, 1,17 рубля за километр и 0,3 рубля за километр, пишет ТРК "Терра".
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