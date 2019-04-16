От Москвы до Санкт-Петербурга можно будет доехать за 2 часа по новой дороге
16 апреля 2019 12:33
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Проект, как уверены авторы, «поможет развитию Санкт-Петербурга и городской агломерации». Время в пути между северной столицей и Москвой сократится с 3,5 до 2 часов, а пассажиропоток увеличится с 11 млн до 33 млн человек в год.
В 2015 году РЖД рассчитывала на общую стоимость проекта в 984,4 млрд рублей. Сколько по факту будет вложено денег — неизвестно.
Пока не решено: построить отдельную железную дорогу или улучшить существующую, по которой ездит «Сапсан», чтобы увеличить максимальную скорость поезда с 250 км/ч до 350 км/ч, пишет iphones.ru.
Фото pixabay.com
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