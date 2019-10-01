ОАО «РЖД» и власти Самарской области подписали концессию по строительству грузовой железнодорожной ветки к ОЭЗ «Тольятти»

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ОАО «РЖД» и правительство Самарской области построят железную дорогу на основе концессии для повышения инвестиционной привлекательности площадки особой экономической зоны «Тольятти».Соответствующее концессионное соглашение в присутствии генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и главы Самарской области Дмитрия Азарова подписали начальник департамента инвестиций ОАО «РЖД» Юрий Бакеркин и первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов во вторник.Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в части проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры между станцией Тольятти Куйбышевской железной дороги и территорией ОЭЗ «Тольятти» на условиях государственно-частного партнерства.Концессионером в проекте выступит ОАО «РЖД». Компания за собственные средства построит железнодорожные пути необщего пользования, которые перейдут в собственность концедента – Самарской области. При этом регион берет на себя обязательство обеспечить загрузку новой ветки.Строительство железной дороги станет важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, окажет положительное влияние на улучшение социально-экономического развития региона, создаст условия для привлечения новых резидентов ОЭЗ ППТ «Тольятти».Объем инвестиций в реализацию проекта составляет 0,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Губернатор поблагодарил Минтранс РФ и руководство РЖД за поддержку важного для Тольятти и всей Самарской области проекта. "Я благодарен коллегам за то, что они внимательно отнеслись к нашим предложениям, расчётам, они увидели синергию от реализации этого проекта",- отметил губернатор.

"Мы формируем цепочку новых инвестиционных проектов,- подчеркнул Дмитрий Азаров. - Ранее было подписано соглашение с "Магнитогорским металлургическим комбинатом", который фактически откроет свой филиал в ОЭЗ и благодаря ж/д ветке будет возможна его реализация"

Дмитрий Азаров отметил: появления ж/д ветки с нетерпением ждали потенциальные резиденты ОЭЗ, и в следующем году там будет построен крупный завод по производству керамогранита. В целом площадка становится более привлекательной для производств с "тяжелой" продукцией, сообщает Департамент информационной политики.

Фол-то Департамента информационной политики.