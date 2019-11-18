Недолив топлива на АЗС в России превышает норму в два-три раза
18 ноября 2019 09:24
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Недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.
Минпромторг отмечает, что проблема является систематической. "По данным общественного контроля, две трети АЗС недоливают топливо", – добавили в министерстве.
В ведомстве отметили, что разработанный и внесенный в правительство законопроект об оборотных штрафах за недолив топлива относится в первую очередь к автозаправкам, не касаясь недоливов на нефтебазах.
В министерстве подчеркнули, что введение оборотных штрафов позволит избежать мошенничества по донастройке оборудования на автозаправках и не повлияет на небольшие добросовестные компании.
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