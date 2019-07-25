На участке проспекта Кирова в Самаре возможно частичное ограничение движения

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В связи с капитальным ремонтом участка проспекта им. Кирова в Самаре и необходимостью завершить ремонтные работы на проезжей части к 1 сентября возможно частичное ограничение движения автомобильного транспорта на участке от мостового перехода «Кировский» до улицы Ветлянской. Подрядной организации рекомендовано не проводить работы на проезжей части в часы «пик».Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на благоустройство города, и планировать поездки на личном и общественном транспорте заранее!