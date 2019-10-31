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Новости /  Экономика /  Транспорт  

На участке Советской Армии в Самаре запретили парковку и убрали «зелёный» для пешеходов

31 октября 2019 12:58
95
На участке Советской Армии в Самаре запретили парковку и убрали «зелёный» для пешеходов
Улицу планируют избавить от пробок.

В Самаре пересмотрели схему движения транспорта на Советской Армии. Речь идёт о перекрестках с Ново-Садовой и Московским шоссе. Обо всех изменениях сообщили представители «Дорсигнала».

Во-первых, недалеко от поворота на Ново-Садовую запретили парковку. Соответствующий знак повесили по адресу Советской Армии, 222. Как пояснили в «Дорсигнале», это необходимо для повышения пропускной способности поперечника.

Парковку запретили у съезда на дублер и у поворота к одному из домов.
Второе изменение коснулось светофоров на пересечении с Московским шоссе. По словам представителей компании, здесь скорректировали зелёные и красные фазы для пешеходов и транспорта.

— Для пешеходов красный сигнал светофора включается раньше. Это необходимо для беспрепятственного правого поворота с Московского шоссе на Советской Армии, — рассказали в «Дорсигнале».

Однако это изменение самарцам пришлось не по духу. Они поинтересовались у специалистов, почему для водителей увеличили время движения, а для пешеходов — сократили. Горожане пригрозили начать переходить дорогу на красный сигнал светофора.

В «Дорсигнале» пояснили, что на перекрестке разделили потоки для безопасности самих пешеходов. Но они не исключили возможность увеличения зеленой фазы для горожан на несколько секунд.

— Время красного сигнала не изменилось. Зелёный свет выключается несколько раньше, чтобы поворачивающие могли проехать, пока пешеходы стоят, а не идут по переходу, как это обычно бывает, — добавили в компании.

На другом проблемном перекрестке Московского шоссе, с Ново-Вокзальной, также изменили время работы светофора. Водителям дали дополнительное время для поворота. Однако в «Дорсигнале» пояснили, что это тестовый режим работы, пишет 63.ру.

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