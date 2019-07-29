На техосмотр 35 машин сотрудников Россельхознадзора по Самарской области потратят 700 тысяч рублей
29 июля 2019 14:04
142
Управление Россельхознадзора по Самарской области ищет того, кто проведет технический осмотр 35 машин его сотрудников.
В парке ведомства имеются: LEXUS RX400H, Toyota RAV4, Toyоta Camry, Kia Rio, Toyota Avensis, а также 6 автомобилей марки ЛАДА GRANTA, 5 авто марки ВАЗ-21214, 4 авто марки ВАЗ-2110, 5 авто марки ВАЗ-2123 Нива-Шевроле, по два авто марок ВАЗ-2114, ВАЗ-21070, ВАЗ-111830, а также ВАЗ-21053, УАЗ 3909, ЛАДА 217230, а также автомобиль для доставки и отбора проб на базе Lada Largus KS0Y5-52-A3D.
Техосмотр указанных машин необходимо провести до 31 декабря 2019 года.
Торги пройдут 7 августа, сообщает СитиТраффик.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
29 июля 2019 13:26
В мае 2019 года она составила 38,3 тысяч рублей. Экономика региона
149
29 июля 2019 12:31
В регионе обсудили повышение конкурентоспособности на рынке труда и сохранение занятости людей старшего поколения. Экономика региона
174
29 июля 2019 11:25
Чаще других продвигают себя посредством PR ИТ-компании. Экономика региона
181
Финансы и Банки
29 июля 2019 15:18
93% обученных довольны результатами по итогам прохождения программы. Финансы и Банки
118
29 июля 2019 12:49
С такой идеей выступил Национальный совет финансового рынка. Финансы и Банки
167
26 июля 2019 15:07
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на... Финансы и Банки
396
Строительство
26 июля 2019 11:46
Директор допустил застройку береговой зоны вблизи сельского поселения Рождествено. Строительство
525
25 июля 2019 15:18
Правительство Самарской области объявило тендер по выбору проектной организации. Строительство
409
24 июля 2019 13:19
Компания-подрядчик должна завершить разработку документации в течение 8 месяцев. Строительство
289
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
148
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
165
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
772
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
523
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1642
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3102
Бизнес
19 июля 2019 17:44
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям. Бизнес
508
27 июня 2019 18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области. Бизнес
395
24 июня 2019 14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов. Бизнес
441
Новости компаний
29 июля 2019 13:43
На 1 июля 2019 г. задолженность населения перед ресурсоснабжающей составила 325 млн руб. Новости компаний
139
27 июля 2019 22:13
Завтра экипаж международной станции начнёт разгружать груз общей массой около 2,5 тонны. Новости компаний
475
23 июля 2019 23:23
Робот Федор (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research) был переименован в Skybot F-850. Новости компаний
347
23 июля 2019 09:26
У них не было договора на техническое обслуживание газового оборудования. Новости компаний
378
IT и Коммуникации
22 июля 2019 21:24Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы. IT и Коммуникации
92
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
128
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
327
Транспорт
29 июля 2019 14:04
Сейчас идет поиск подрядчика. Транспорт
142
29 июля 2019 13:56
На начальном этапе сервис может использоваться на 10% российских дорог. Транспорт
151
26 июля 2019 12:51
Полицейские намерены мониторить дороги, выискивая нарушения при обгонах и тех, кто выезжает на встречку. Транспорт
396
26 июля 2019 11:42
С 1 июля он стал стоит 35 рублей. Транспорт
349
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
154
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
203
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
238
Видео
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
452
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
330
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
499
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
431
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
344
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
479
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
403
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
697
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
777
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
682
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
887
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
890
Мероприятия