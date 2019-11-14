На картах Самары появился новый раздел «Транспорт»

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Мобильные Яндекс.Карты помогут сориентироваться, где едет нужный транспорт, и покажут, как лучше добраться до места. На главном экране приложения обновился раздел «Транспорт», остановки и автобусы можно добавлять в избранное, а варианты маршрутов — сравнивать на одном экране.Теперь в Картах можно делать всё то, для чего раньше нужно было отдельное приложение — Яндекс.Транспорт. Карты знают про движение транспорта больше чем в 80 городах России: метки автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток движутся в режиме реального времени. В карточке каждой остановки можно посмотреть, когда приедет нужный автобус, а ещё сохранить саму остановку или маршрут в избранное. Тогда их будет проще найти на карте — это удобно, если пользуешься одним и тем же транспортом каждый день.Обновился и дизайн карты — если нажать на кнопку «Транспорт», вид карты изменится. Автомобильные дороги станут не такими яркими, а объекты общественного транспорта будут лучше заметны. Благодаря этому на карте можно быстрее найти вокзалы, станции метро и автобусные остановки.«Жители Самары каждый месяц строят 230 тысяч маршрутов в приложении Яндекс.Карт — мы хотим, чтобы им было удобнее смотреть, как добраться до нужных организаций и интересных мест. Сейчас в городах становится всё больше способов передвижения, и в них всё сложнее ориентироваться. Поэтому мы активно развиваем транспортные сценарии и перенесли в Карты основные возможности Транспорта — так пользователи сэкономят время и не будут переключаться между приложениями», — говорит руководитель Яндекс.Карт Олег Левчук.Специально к обновлению аналитики Карт изучили, какими остановками и маршрутами больше всего интересуются в Cамаре.Топ-5 самых популярных остановок в Казани по данным Яндекс.Карт:Железнодорожный вокзалСамарский университетРеволюционная улицаАвтостанция АврораСамарская площадьСамые популярные маршруты общественного транспорта на картах в Самаре: автобусы №50, №47, №41, №56 и трамвай №22.При построении маршрута Карты предложат разные варианты — теперь все они собраны на одном экране. Так их можно сразу сравнить и понять, на чём быстрее доехать до нужной точки: на машине, общественном транспорте, велосипеде, такси или пешком.Яндекс.Карты — сервис, который помогает ориентироваться в городе и отвечает на повседневные вопросы пользователей. Карты знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую. Сервис подскажет, как добраться до места общественным транспортом, на своём автомобиле или пешком. Он позволяет следить за перемещением автобусов, троллейбусов, маршруток и трамваев и прогнозирует время их прибытия на остановку. Карты помогают познавать мир вокруг: на главной странице можно посмотреть подборки с идеями, чем заняться и куда сходить.