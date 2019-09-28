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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Минтранс уточнил сроки строительства магистрали Центральной в Самаре

28 сентября 2019 10:43
165
Минтранс уточнил сроки строительства магистрали Центральной в Самаре
Работы будут вести с помощью инвесторов.

Строительство первого участка магистрали Центральной от Ракитовского шоссе до выезда из города займёт больше времени, чем планировалось ранее. Об этом 63.RU сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

— Протяжённость этого отрезка дороги — 14 километров. Его будут строить в течение трёх лет, — пояснили в Минтрансе.

Ранее представители Минэкономразвития обозначили другие сроки реализации проекта. По их данным, строительство должно занять 21 месяц, то есть чуть меньше двух лет.

Магистраль Центральная — один из самых ожидаемых дорожных объектов в Самаре. Проект продления проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до Крымской площади (площади Урицкого. — Прим. ред.) появился в генплане ещё в 1965 году. Без малого 40 лет он кочевал из одного документа в другой. 63.RU подготовил краткий экскурс в историю многострадального проекта.

К первому этапу строительства автодороги планируют приступить не раньше 2020 года. Его стоимость составляет 7,4 миллиарда рублей.

Региональные власти ведут подготовку к масштабным работам. С одной стороны, они резервируют земли и сносят строения, которые мешают будущей стройке. С другой — готовят документы для получения гранта на 3 миллиарда рублей от Минтранса РФ. Также Минэкономразвития разрабатывает конкурсную документацию для выбора инвестора. Когда его объявят, чиновники пока не говорят. Однако известно, что процедура займёт не менее полугода. Ещё три месяца уйдёт на передачу земель под строительство.

Дорогу хотят сделать шестиполосной с двумя дублёрами. Как она будет выглядеть, вы можете узнать, посмотрев 3D-проект.

Проезд по магистрали собираются сделать платным. По предварительным расчётам, тариф для легковых автомобилей будет равен 79 рублям. Для грузовиков же такса составит 237 рублей.

Фото pixabay.com
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