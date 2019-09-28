Минтранс уточнил сроки строительства магистрали Центральной в Самаре
28 сентября 2019 10:43
165
Строительство первого участка магистрали Центральной от Ракитовского шоссе до выезда из города займёт больше времени, чем планировалось ранее. Об этом 63.RU сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
— Протяжённость этого отрезка дороги — 14 километров. Его будут строить в течение трёх лет, — пояснили в Минтрансе.
Ранее представители Минэкономразвития обозначили другие сроки реализации проекта. По их данным, строительство должно занять 21 месяц, то есть чуть меньше двух лет.
Магистраль Центральная — один из самых ожидаемых дорожных объектов в Самаре. Проект продления проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до Крымской площади (площади Урицкого. — Прим. ред.) появился в генплане ещё в 1965 году. Без малого 40 лет он кочевал из одного документа в другой. 63.RU подготовил краткий экскурс в историю многострадального проекта.
К первому этапу строительства автодороги планируют приступить не раньше 2020 года. Его стоимость составляет 7,4 миллиарда рублей.
Региональные власти ведут подготовку к масштабным работам. С одной стороны, они резервируют земли и сносят строения, которые мешают будущей стройке. С другой — готовят документы для получения гранта на 3 миллиарда рублей от Минтранса РФ. Также Минэкономразвития разрабатывает конкурсную документацию для выбора инвестора. Когда его объявят, чиновники пока не говорят. Однако известно, что процедура займёт не менее полугода. Ещё три месяца уйдёт на передачу земель под строительство.
Дорогу хотят сделать шестиполосной с двумя дублёрами. Как она будет выглядеть, вы можете узнать, посмотрев 3D-проект.
Проезд по магистрали собираются сделать платным. По предварительным расчётам, тариф для легковых автомобилей будет равен 79 рублям. Для грузовиков же такса составит 237 рублей.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
28 сентября 2019 10:27
Подавать заявки на участие можно до 7–10 октября. Экономика региона
134
25 сентября 2019 12:22
Выставка продлится еще два дня. Экономика региона
245
25 сентября 2019 08:28
В течение недели активисты «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» собирали подписи на улицах Тольятти и Самары в защиту «ТОАЗа» от... Экономика региона
147
Финансы и Банки
27 сентября 2019 13:50
Пилот реализуется во всех территориальных банках. Финансы и Банки
326
26 сентября 2019 17:28
Сбербанк с апреля 2018 года одобрил 470 сделок проектного финансирования с эскроу на общую сумму 490 млрд рублей. Финансы и Банки
302
25 сентября 2019 16:51
Старые модели не работают из-за бурного развития новых технологий, считает глава Сбербанка. К переменам, по его мнению, не готовы и в международных организациях, в... Финансы и Банки
327
Строительство
26 сентября 2019 11:42
Деньги необходимы для продолжения работ. Строительство
269
25 сентября 2019 12:50
Территорию зачистят от старых домов. Строительство
243
25 сентября 2019 12:24
Пока не совсем ясно, будет реализовывать эту работу застройщик или само ведомство. Строительство
250
Материалы и технологии
27 сентября 2019 21:24Дизельные электрогенераторы с доставкой по России и СНГ
Несмотря на развитую инфраструктуру электроэнергетики, периодически мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное отключение электроэнергии. Материалы и технологии
27
21 сентября 2019 08:41Сварочные агрегаты – особенности
В условиях ремонтных работ на строительных площадках успешно применяют такое важное оборудование как сварочные агрегаты. Материалы и технологии
67
14 сентября 2019 12:34Приборы контроля
По технике безопасности любая установка для сжигания сжиженного газа или другого жидкого топлива в обязательном порядке должна оснащаться оборудованием,... Материалы и технологии
69
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
65
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
698
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1745
Бизнес
24 сентября 2019 17:47
Согласовать кандидатуру нового уполномоченного по защите прав предпринимателей планировали рассмотреть сегодня, 24 сентября, на заседании губернской думы. Бизнес
366
18 сентября 2019 10:38
Участие в нем бесплатное. Бизнес
321
16 сентября 2019 13:58
В жюри конкурса войдут представители предпринимательского сообщества и инфраструктуры региона. Бизнес
357
Новости компаний
27 сентября 2019 17:40
Новая "гендерно-нейтральная" линейка игрушек компании Mattel не имеет отношения к кукле Барби и является самостоятельным брендом. Новости компаний
297
26 сентября 2019 12:14
Запуск состоялся сегодня, 26 сентября. Новости компаний
219
25 сентября 2019 18:16
Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз» и являются самыми надежными в мире. Новости компаний
387
19 сентября 2019 17:49
Фабрика «Сласти» выиграла два контракта от Северо-Кавказского МВД на поставку кондитерских изделий Новости компаний
377
IT и Коммуникации
19 сентября 2019 18:08Shadow of Mordor : обзор игры
«Властелин Колец», как и другие произведения Профессора, с каждым годом становятся все популярнее. Во многом благодаря фильмам Питера Джексона, сага о... IT и Коммуникации
109
6 сентября 2019 17:02Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
109
6 сентября 2019 17:02Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
89
Транспорт
28 сентября 2019 10:43
Работы будут вести с помощью инвесторов. Транспорт
165
27 сентября 2019 11:10
Это связано с проведением матча «Крылья Советов» - «Тамбов». Транспорт
368
25 сентября 2019 15:59
Глава региона неоднократно отмечал важность улучшения состояния дорог в области, в том числе при реализации нацпроекта. Транспорт
311
25 сентября 2019 11:16
Несмотря на то, что уровень реальных доходов населения России постоянно падает автомобильный рынок последние два года растет, но в основном за счет покупки... Транспорт
75
Предпринимательство
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
158
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
346
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
332
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
436
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
416
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
574
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
404
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
880
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
475
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1127
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
789
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1034
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1219
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
657
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2518
Мероприятия