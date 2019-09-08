Между Самарой и Тольятти разрешили ездить со скоростью в 110 км/час
8 сентября 2019 10:59
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Автомобилисты Самарской области обратили внимание на новый знак ограничения скорости, установленный на автодороге между Самарой и Тольятти. Знак позволяет ездить со скоростью не более 110 км/час. До этого действовало ограничение скорости в 90 км/час почти на всей трассе.
В ГИБДД подтвердили факт введения нового скоростного ограничения. Водители уже давно просили увеличить разрешенную скорость на данном участке. Для этого была создана соответствующая петиция, сообщает "КП в Самаре".
Фото pixabay.com
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