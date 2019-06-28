Из-за Чемпионата и первенства городского округа Самара по велосипедному спорту временно ограничат движение

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Чемпионата и первенства городского округа Самара по велосипедному спорту на территории города с 08:00 до 16:00 1 июля 2019 года будет ограничено движение транспорта (за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) по следующим улицам:- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к Малому Сорокину Хутору;- по Проезду № 2;- по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.Также на вышеуказанных участках с 00:00 до 16:00 1 июля 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.Автомобилистов просят заблаговременно планировать свой маршрут следования, сообщает горадминистрация.