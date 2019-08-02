Движение на участке проспекта Кирова в Самаре будет осуществляться по объездной дороге

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Со 2 по 20 августа в связи с переустройством коммуникаций в рамках капитального ремонта проспекта Кирова в Самаре (от мостового перехода Кировский до улицы Ветлянской) движение автомобильного транспорта в районе улицы Ветлянской будет осуществляться по объездной дороге по одной полосе в каждую сторону. Временная схема организации дорожного движения согласована с Управлением ГИБДД по Самарской области. Соответствующие дорожные знаки установлены.Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на благоустройство города, и планировать поездки на личном и общественном транспорте заранее!