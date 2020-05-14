Действие транспортных карт в Самарской области продлят автоматически
14 мая 2020 10:48
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В Самаре и Самарской области владельцам транспортных карт поездки перенесут автоматически.
Эта мера позволит поддержать тех пассажиров, у которых карта активирована, но не использована, то есть по ней не было совершено ни одной поездки, - уточнили в Департаменте транспорта Администрации Самары.
Ведь после введения с 30 марта режима самоизоляции не все жители, у которых есть единый социальный билет, воспользовались льготными поездками на общественном транспорте.
Так, по данным регионального Министерства транспорта, в апреле текущего года для льготного проезда были активированы 149842 социальные карты в 15-ти муниципальных образованиях Самарской области. Наибольшая часть активаций пришлась на середину марта. В итоге более 20 тысяч активированных карт остались фактически неиспользованными. В результате чего Правительство области приняло решение о продлении срока действия активированных на апрель 2020 года социальных карт - на первый месяц после завершения режима самоизоляции.
При этом подчеркнем, что посещать офисы ООО «Объединенная транспортная карта» жителям Самары и Самарской области не придется - перенос средств будет осуществляться в автоматическом режиме. Для этого по инициативе и на средства предприятия «Объединенная транспортная карта» были внесены коррективы в соответствующее программное обеспечение, пишет Самру.ру.
Отметим, что автоматический перенос средств с вышеуказанных карт будет возможен после внесения необходимых изменений в Постановление Правительства Самарской области «Об организации перевозок по муниципальным маршрутам в Самарской области для отдельных категорий граждан» № 15 от 02.02.2005.
Напомним также, что по срочным вопросам, касающимся оплаты проезда, жители могут обращаться по телефону «горячей линии» «Транспортной карты»: 8 (800) 700-74-99 – в рабочее время; звонок бесплатный. Также можно оставить свое обращение в социальной сети «Твиттер» - на официальной странице оперативному дежурному «Транспортной карты» (https://twitter. com/TransKartSamara). Кроме того, направить обращение можно по электронной почте: info @ sam - tk . ru
Фото pixabay.com
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