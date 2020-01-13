Более трети самарских водителей готовы платить за парковку у набережной
13 января 2020 13:37
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Результаты показали, что 39% готовы платить за стоянку на набережной по 30 руб. в час.
На вопросы о платных парковках в городе ответили 367 человек. Авторы исследования выяснили, что практика парковать автомобили за деньги складывается в Самаре среди горожан наиболее экономически активного возраста (от 30 до 45 лет) и среди тех, кто выезжал за пределы региона на работу или отдых, пишет "Другой Город".
Старшие поколения чаще игнорируют платные парковки. Доля тех, кому старше 45 лет, уменьшается от 36% среди всех водителей до 28% среди тех, кто оплачивал стоянку автомобиля. «Это может быть вызвано тем, что из-за малой интенсивности поездок их не смущает удаленность бесплатных парковок от посещаемых мест», — высказывают предположение социологи.
За последние три месяца услугами платного паркинга воспользовались более половины водителей, участвовавших в различных видах досуга (кино, театры, кафе, спортзалы и др.).
57% владельцев автомобилей не изъявили желания пользоваться платными парковками с тарифом 30 руб./ч вблизи набережной города. При этом более трети самарских водителей (39%) выразили готовность оплатить стоянку на набережной.
Охотнее соглашаются оплатить парковку на набережной водители, у которых уже есть опыт платных парковок (48%) и те, кто регулярно приезжает на набережную на автомобиле. Если среди тех, кто приезжает туда чаще раза в неделю, потенциальных клиентов парковки 61%, то среди тех, кто приезжает на променад примерно раз или два в месяц, таких вдвое меньше (29%).
Изучив результаты опроса, социологи рассчитали примерную сумму оплаты парковки в год. По их подсчетам, только за счет платной парковки на набережной бюджет Самары может пополниться на 88,5 млн рублей.
Напомним, первые платные парковки появятся в Самаре летом 2020 года. Водители смогут купить абонемент на парковки по льготной цене.
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