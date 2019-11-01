4 ноября будет временно ограничено движение транспорта по дублеру Московского шоссе в Самаре

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением матча «Крылья Советов» - «Рубин» на стадионе «Самара – Арена» 4 ноября текущего года с 15.30 до 21.30 будет запрещено движение транспортных средств по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.Также на данном участке с 6.00 до 24.00 будет введен запрет на остановку транспортных средств.Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.