Большегрузы на лето убирают с автотрасс
29 мая 2019 10:53
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С 20 мая по 31 августа, в дни, когда температура воздуха превысит 32°C, проезд фур по ним запретят.
«Эта мера помогает уберечь дороги от образования дефектов и разрушений, которые негативно сказываются на сохранности дорог и безопасности движения», комментирует «СО» ОНЛАЙН начальник отдела организации работ по содержанию автомобильных дорог ФКУ «Поволжуправтодор» Олег Орешкин.
Ограничения коснутся трассы М-5 «Урал» и подъездов от нее к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, А-300 Самара-Б.Черниговка — граница с Казахстаном и автодороги Р-228 близ Сызрани, которая идет на Саратов. Таким образом, в очень жаркие дни грузовики смогут ездить по этим участкам федеральных трасс только в ночное время: с 22:00 и до 10:00.
Запрет не означает полную изоляцию крупных городов. Во-первых, летние ограничения движения не распространяется на пассажирские перевозки, в том числе международные. Во-вторых, разрешены перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почты. Разрешение выдается и на транспортировку грузов, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.
Фото pixabay.com
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