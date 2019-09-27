28 сентября будет временно ограничено движение транспорта по дублеру Московского шоссе в Самаре
27 сентября 2019 11:10
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением матча «Крылья Советов» - «Тамбов» на стадионе «Самара – Арена»
28 сентября текущего года с 13.00 до 19.00 будет запрещено движение транспортных средств по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.
Также на данном участке с 6.00 до 24.00 будет введен запрет на остановку транспортных средств.
Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.
Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.
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